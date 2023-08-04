В Киевской области утонул 10-летний мальчик
В четверг, 3 августа, в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик
Об этом сообщает ДСНС Украины.
Трагедия произошла днем четверга. В 14:16 в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Ходосовка, на территории одного из комплексов отдыха во время купания на ставку исчез 10-летний мальчик.
На место происшествия были отправлены спасатели, которые с помощью плавсредств приступили к поиску ребенка. В 16:22 тело мальчика подняли на поверхность.
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