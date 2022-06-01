Об этом сообщил в телеграмме глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы будут тщательнее следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков.

"В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", – объяснил Алексей Кулеба.

Он напомнил, что в Киевской области действует комендантский час – с 23 вечера до 5 утра.

В настоящее время на улицах находиться запрещено.

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