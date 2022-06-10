Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", - отметил он.

Кулеба призвал жителей Киевщины быть бдительными: получать информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения.

На днях в сети появилась информация, что оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах, в которых утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска России якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле". В Страткоме призывали не поддаваться на провокации врага, поскольку такие призывы только манипуляции.

5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.

Тогда же заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому находится под угрозой постоянно.

Боец ВСУ Семен Кабакаев также считает , что Путин может в любой момент отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу.

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