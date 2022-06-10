В Киевской области укрепили оборонные линии и усилили состав военных
В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб, укрепленные оборонные линии и усиленный состав военных
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", - отметил он.
Кулеба призвал жителей Киевщины быть бдительными: получать информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения.
На днях в сети появилась информация, что оккупанты рассылают сообщения в мессенджерах, в которых утверждается, что в период с 10 по 15 июня войска России якобы снова попытаются захватить Киевскую область с "высадкой десанта в Гостомеле". В Страткоме призывали не поддаваться на провокации врага, поскольку такие призывы только манипуляции.
- 5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.
- Тогда же заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому находится под угрозой постоянно.
- Боец ВСУ Семен Кабакаев также считает , что Путин может в любой момент отдать приказ снова наступать на Киев и Одессу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное