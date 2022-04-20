В Киевской области три общины московского патриархата перешли в ПЦУ
20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины
Об этом идет речь на сайте областной военной администрации Киевщины.
Отмечается, что идет подготовка распоряжения о регистрации еще трех религиозных общин Киевской области в новой редакции (изменение подчиненности), которое планируется подписаться к Пасхе.
"Годами вопрос перехода религиозных организаций в лоно Православной Церкви Украины искусственно тормозился. Ставлю точку этому. Мы должны восстановить свою веру и свою украинскую Церковь. Это битва за сознание украинцев. Если есть законные основания и желание религиозной общины о переходе - мы будем это делать". Областная военная администрация действует исключительно в законодательном поле в интересах своих жителей и украинского государства", – заявил Александр Павлюк.
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