В Киевской области три общины московского патриархата перешли в ПЦУ

Об этом идет речь на сайте областной военной администрации Киевщины.



Отмечается, что идет подготовка распоряжения о регистрации еще трех религиозных общин Киевской области в новой редакции (изменение подчиненности), которое планируется подписаться к Пасхе.



"Годами вопрос перехода религиозных организаций в лоно Православной Церкви Украины искусственно тормозился. Ставлю точку этому. Мы должны восстановить свою веру и свою украинскую Церковь. Это битва за сознание украинцев. Если есть законные основания и желание религиозной общины о переходе - мы будем это делать". Областная военная администрация действует исключительно в законодательном поле в интересах своих жителей и украинского государства", – заявил Александр Павлюк.

В селе Сеньковское Белобережской территориальной общины Ивано-Франковской области храм УПЦ Московского патриархата переходит в Православную церковь Украины