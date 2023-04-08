В Киевской области тракторист подорвался на российской мине

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня. Трактор подорвался на противотанковой мине. 34-летний водитель получил травмы и госпитализирован. Техника получила сильные механические повреждения.

После взрыва рядом обнаружили еще 13 мин. На месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевщины. Поиски продолжаются.

"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните по телефону на спецлинию "102"", - пишут полицейские.