В Киевской области свет вернули всем, кто с понедельника оставался без электричества

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов в понедельник", - говорится в сообщении.

Также с 05:00 в Киевской области начали стабилизационные отключения электричества. Они необходимы для уменьшения нагрузки на сети и избегания аварийных ситуаций.

Ранее 3 ноября в Укрэнерго сообщили , что в десяти областях Украины будут применяться в течение дня аварийные и почасовые отключения света.