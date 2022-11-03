В Киевской области свет вернули всем, кто с понедельника оставался без электричества
Сегодня, 3 ноября, энергетики подключили к сети всех абонентов Киевщины, которые в понедельник после обстрелов остались без электроэнергии
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов в понедельник", - говорится в сообщении.
Также с 05:00 в Киевской области начали стабилизационные отключения электричества. Они необходимы для уменьшения нагрузки на сети и избегания аварийных ситуаций.
- Ранее 3 ноября в Укрэнерго сообщили , что в десяти областях Украины будут применяться в течение дня аварийные и почасовые отключения света.
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