В Киевской области существует угроза атаки беспилотников, - ОВА
В ночь с 23 на 24 марта жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки дронов
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Оставайтесь в укрытиях к отбою. Берегите себя и близких вам людей!", - пишет ОВА.
Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 23:58.
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