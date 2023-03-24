В Киевской области существует угроза атаки беспилотников, - ОВА

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Оставайтесь в укрытиях к отбою. Берегите себя и близких вам людей!", - пишет ОВА.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 23:58.