В Киеве сработало ПВО. Обломки ракеты упали на авто
В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Киевской области и Киеву
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:33. Звуки подобные работе ПВО прозвучали около 00:35.
"Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал Кулеба в 00:41.
Мэр Киева Виталий Кличко в 00:48 сообщил, что в столице слышны взрывы, и также подтвердил работу ПВО.
В Киевской городской военной администрации заявили, что обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы.
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