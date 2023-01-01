В Киеве сработало ПВО. Обломки ракеты упали на авто

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:33. Звуки подобные работе ПВО прозвучали около 00:35.

"Киевщина. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал Кулеба в 00:41.

Мэр Киева Виталий Кличко в 00:48 сообщил, что в столице слышны взрывы, и также подтвердил работу ПВО.

В Киевской городской военной администрации заявили, что обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы.

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