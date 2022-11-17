В Киевской области сработало ПВО

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграммах.

"Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - отмечает Кулеба.

Тревогу в области объявили в 09:00.

По состоянию на 09:10 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

17 ноября из-за ночных обстрелов Никополя более 40 тыс. семей остались без воды, еще 6 тыс. - без электроэнергии, в городе повреждено 20 домов, более 10 хозяйственных построек, помещения колледжа, газопровод и линии электропередачи.