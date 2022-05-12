В Киевской области спасатели обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за 11 мая

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграммах.

По его данным, за сутки 11 мая специалисты по разминированию обезвредили 491 взрывоопасный предмет. А всего за все время – 31217.

Так, за прошедшие сутки спасатели обследовали в Бучанском районе Бучу, пгт Бородянка и Гостомель,

села Андреевка, Загальцы, Блиставица, Бабицы, Здвижовка, Буда, Мирча, Мироцкое, Бузовая, Личанка, отметил Павлюк.

В Броварском районе пиротехники обработали села Бервица, Русанов, Квитнево, а также пгт Калита.

В Вышгородском районе спасатели разминировали пгт Дымер и села Кухари, Олишаны, Марьяновка, Зеленая Поляна, Стешин, Феневичи, Обуховичи.

Также прошедшие сутки разминирование продолжалось в Белоцерковском районе, а именно – в Белой Церкви и селе Гейсиха, а в Фастовском – в пгт Глеваха.

Работы продолжаются, добавил глава ОВА.

Напомним, в Броварском районе Киевской области пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500.

20 апреля в Ирпене в районе военного госпиталя обезвредили сверхмощную авиабомбу.

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