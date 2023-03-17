Об этом Киевская областная прокуратура сообщает в telegram .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении женщине по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Также, по данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц области провели оперативное вмешательство.

"После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет". Там ему проведено повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок салфетки, оставленной после предварительной операции", - говорится в сообщении.