В Киевской области сообщили подозрение врачу, который во время операции оставил посторонний предмет в теле ребенка
В Киевской области сообщили о подозрении врачу, который после проведения операции оставил посторонний предмет в теле 7-летнего ребенка
Об этом Киевская областная прокуратура сообщает в telegram .
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении женщине по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).
Также, по данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц области провели оперативное вмешательство.
"После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет". Там ему проведено повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок салфетки, оставленной после предварительной операции", - говорится в сообщении.
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