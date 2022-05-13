В Киевской области сократили время комендантского часа, работу общественного транспорта столицы продолжат

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. И продлится с 23:00 до 5:00 утра", - написал он.

С 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше: метрополитен – с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Киевлян призывают соблюдать правила комендантского часа. А также – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ибо угроза ракетных обстрелов Киева остается.

До 15 мая комендатский час в Киевской области действует с 22:00 до 5:00 утра. А метро курсирует для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут.

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