В Киевской области снова действуют экстренные отключения света

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети .

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении. .

Жителям области также сообщают об экстренных отключениях.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорят в ДТЭК. .

Проверить наличие текущих отключений в Киеве можно здесь .

Напомним, ночью враг 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 11.00 22 декабря в Украине сохранялся значительный дефицит электроэнергии, из-за чего облэнерго применяли аварийные отключения потребителей во всех областях. Ситуация с энергоснабжением в Киеве продолжала быть сложной , большинство горожан находились без света, действовали аварийные отключения.

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