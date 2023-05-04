В Киевской области снова будут тестировать систему оповещения: когда может быть громко
4 мая будет проводиться повторное тестирование автоматизированной системы централизованного оповещения жителей Киевской области. Людей просят не паниковать
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Сирены будут звучать в период с 15:00 до 16:00. Проверят только работу электромеханических сирен. В случае реальной угрозы сработают мобильные приложения.
"Планируется несколько износов указанных устройств с произвольными интервалами времени", - уточнил мэр и попросил людей сохранять спокойствие.
- В Киевской области 1 мая уже проводили тестирование системного оповещения населения об угрозах.
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