В Киевской области снова будут раздаваться взрывы: саперы проходят обучение

Об этом пишет в Telegram-канале и Киевская ОВА.

"В Вышгородском районе сегодня, 11 ноября, работают саперы. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", - пишет пресс-служба ОВА.

Также ОВА призывает горожан сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги – немедленно спускаться до укрытия.

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