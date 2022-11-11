В Киевской области снова будут раздаваться взрывы: саперы проходят обучение
В некоторых общинах Киевской области могут раздаваться взрывы, будут проходить обучение для саперов
Об этом пишет в Telegram-канале и Киевская ОВА.
"В Вышгородском районе сегодня, 11 ноября, работают саперы. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышны звуки взрывов", - пишет пресс-служба ОВА.
Также ОВА призывает горожан сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги – немедленно спускаться до укрытия.
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