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В Киевской области слышны взрывы, работают саперы

3 сентября, 2022 суббота
16:37
война с Россией

В субботу, 3 сентября 2022 года, в освобожденных населенных пунктах и территориях Киевской области проводятся работы по обследованию и изъятию подразделениями ГСЧС взрывоопасных предметов

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Известно, что планируется провести такие работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов, как:

очистка полевых дорог и обочин между н.п. Ворзель, Диброва Ирпеньской ТО;

выполнение заявок Бучанской ТО на уничтожение ВОП;

очистка территории участка ГП "Макаровский лесхоз";

исполнение заявок Макаровской ТО на уничтожение ВОП.

исполнение заявок Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Дмитровка Бучанской ТО на уничтожение ВОП.

очистка полевых дорог и с/х угодий Бучанской ТО в районе н.п. Лубянка.

очистка полевых дорог вблизи н.п. Бузова, Лычанка, Неграши Дмитриевской ТО.

исполнение заявок Дмитровской ТО на уничтожение ВОП.

обследование водных объектов Макаровской ТО с. Копылов.

обследование водных объектов Бородянской ТО с. Новое Залесье.

очищение подъездных путей к населенному Кливине южнее железной дороги Вильча – Припять.

исполнение заявки с. Лесное.

обследование участка леса вблизи с. Залышаны.

исполнение заявки с. Кухари.

очистка дорог на подтвержденно опасном участке в районе с. Тетеревское.

исполнение заявок с. Обуховичи.

очистки подтверждено опасного участка в районе с. Олизаровка.

очистка дорог с/х угодий в районе пгт Бородянка.

обследование подъездных путей и дорог у с/х земель в районе с. Бородянка.

очистка (разминирование) участка территории в районе с. Старовичи.

очистка полевых дорог между с. Плоское и с. Русанов.

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Киевщина
ДСНС
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