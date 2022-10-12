В Киевской области слышны взрывы. Просят быть спокойными – работают саперы
12 октября в Бучанском районе Киевской области и в некоторых населенных пунктах Белоцерковского района работают саперы
Об этом сообщает пресс- служба Киевской областной военной администрации.
"Звуки взрывов, которые могут слышать жители некоторых общин района (Бучанского - ред.), - плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в случае объявления сигнала воздушной тревоги нужно немедленно перейти к укрытию.
- В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны в разных направлениях.
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