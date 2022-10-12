В Киевской области слышны взрывы. Просят быть спокойными – работают саперы

Об этом сообщает пресс- служба Киевской областной военной администрации.

"Звуки взрывов, которые могут слышать жители некоторых общин района (Бучанского - ред.), - плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в случае объявления сигнала воздушной тревоги нужно немедленно перейти к укрытию.