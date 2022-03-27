В Киевской области Славутич изолирован, в трех громадах гуманитарная катастрофа, - ОВА

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк .



"За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. За весь период войны разрушения зафиксированы в 34 из 69 громад Киевщины, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов", - отметил он.



Критические разрушения в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской и Великодымерской громадах.



Самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Немешаево, Дмитровская громада, Макаровская громада, Север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.



В Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая, ночь на 27 марта прошла без обстрелов.



В Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Гостомельской громадах продолжаются обстрелы. В Белогородской громаде - ракетные удары и обстрелы "градами", в частности в селах Белогородка и Святопетровское, в Гореничах - минометный обстрел. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы. Практически во всех громадах Бучанского района разрушена инфраструктура.



В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах Броварского района находится российская техника. Также много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.



"В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован", - заметил Александр Павлюк.



В Боярке оккупанты во время обстрелов ранили четырех человек, в том числе ребенка. В Новоселках и Тарасовке обстреляли жилые районы.

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