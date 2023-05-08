В Киевской области силы ПВО сбивают цели
По состоянию на 00.04 понедельника, 8 мая 2023 года, в небе над Киевщиной украинские военные работают по российским воздушным целям. Речь идет о беспилотниках
Такую информацию распространила столичная ОВА.
"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечает Киевская областная военная администрация.
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"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!", - отмечается в сообщении.
Киевская городская военная администрация (КМВА) заявляет о работе ПВО "в окрестностях Киева".
Перед этим в мониторинговых телеграмм-каналах заявили о движении в Киевскую область "шахедов" с северного направления (Россия, Беларусь).
Тревога в Киеве началась в 23:34, в Киевской области о ее начале сирены оповестили в 23:35.
- Напомним, по данным "Общественное. Одесса", в Одесской области после воздушной тревоги произошел пожар .
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