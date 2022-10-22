В Киевской области силы ПВО сбили несколько ракет, летевших на столицу
В субботу, 22 октября, в Киевской области силами противовоздушной обороны были сбиты несколько российских ракет
Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов в telegram .
"Ракету оккупантов сбили над одним из районов Киевщины. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива. Спасибо Силам противовоздушной обороны за отличную работу!" – написал Небитов.
Мэр столицы Виталий Кличко добавил , что над Киевской областью были сбиты несколько ракет.
"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО. Спасибо нашим защитникам!", - написал Кличко.
- 22 октября над Буковиной самолет ВСУ сбил вражескую ракету .
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