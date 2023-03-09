Такие рекомендации приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

"Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", - отметили в Киевской ОВА.



"Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп", - добавили там.



В ОВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.