В Киевской области школы перевели на дистанционку, а садикам рекомендовали работать в режиме дежурных групп
В Киевской области из-за массированной ракетной атаки 9 марта школы перевели на дистанционное обучение, а садикам рекомендовали работать в режиме дежурных групп
Такие рекомендации приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.
"Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", - отметили в Киевской ОВА.
"Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп", - добавили там.
В ОВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету .
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