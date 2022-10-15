В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: будут работать саперы
В субботу, 15 октября, в Киевской области состоятся плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов
Об этом сообщили в Киевской ОВА .
Саперы будут работать в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
Жителей Киева и Киевщины просят сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и доверять исключительно официальным источникам.
- Также 15 октября в трех общинах Полтавщины проведут обучающие стрельбы.
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