Об этом сообщили в Киевской ОВА .

Саперы будут работать в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Жителей Киева и Киевщины просят сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и доверять исключительно официальным источникам.

Также 15 октября в трех общинах Полтавщины проведут обучающие стрельбы.