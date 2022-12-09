В Киевской области СБУ проводит обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП)

Об этом информирует СБУ в Киевской области .

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь Киевской области", - пишет пресс-служба.

Правоохранители проверяют заведения, которые подчиняются Московскому патриархату, чтобы не допустить политическое влияние России, обезопасить украинцев от провокаций и террористических актов врага.

Также проверяют помещение УПЦ (МП), там могут скрывать диверсионно-разведывательные группы и оружие.

При участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, проверяют лиц в причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ подчеркнули, что работники соблюдают - "принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины".