В Киевской области с помощью Байрактара уничтожен вражеский пункт управления, - Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на киевском направлении. Работают наши воздушные силы".

Для уничтожения противника украинские защитники использовали беспилотник Байрактар.

Напомним, сегодня, 11 марта, российские оккупанты массово обстреливают Николаев.

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