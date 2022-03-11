Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Киевской области с помощью Байрактара уничтожен вражеский пункт управления, - Залужный

В Киевской области с помощью Байрактара уничтожен вражеский пункт управления, - Залужный

11 мартa, 2022 пятница
23:32
война с Россией

В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на киевском направлении. Работают наши воздушные силы".

Для уничтожения противника украинские защитники использовали беспилотник Байрактар.

  • Напомним, сегодня, 11 марта, российские оккупанты массово обстреливают Николаев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Валерий Залужный
Читайте также:
11 мартa, 2022 пятница
"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов
Автор
2 мартa, 2022 среда
Во что русские оккупанты превратили Бучу. Фоторепортаж
11 мартa, 2022 пятница
Она исчезла: Спутники Maxar больше не фиксируют многокилометровую колонну российской техники под Киевом
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 мартa
00:27
Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области, – руководитель ОВА Гайдай
00:07
Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
2022, пятница
11 мартa
23:50
Обновлено
Российские оккупанты массово обстреливают Николаев. Видео
23:42
100 тыс. россиян потеряли работу из-за войны в Украине, к концу года безработных будет 9 млн, - Центр противодействия дезинформации
23:16
Ни один российский теннисист не извинился. Их единственная проблема сейчас, что они не могут перевести деньги, - вторая ракетка Украины Костюк
23:11
Дмитрий Кулеба
Украина 100% будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени, – Дмитрий Кулеба
22:57
Deutsche Bank сворачивает деятельность в России
22:50
В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны
22:42
Эксклюзив
Дезертирство, потери, обескровливание армии – вот почему России нужны новые силы в виде белорусов, – нардеп Сергей Рахманин
22:26
К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, - Минобороны
22:15
Оккупанты сделали на Запорожской АЭС военную базу. Видео
22:10
Эксклюзив
Россия формально не объявляла войну Украине, это значит, что их военные не подпадают под защиту Женевских конвенций – Валерий Чалый
22:06
Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив
22:06
Россия заблокировала гумкоридоры из Изюма, Мариуполя, Волновахи и нескольких точек Киевщины, - Верещук
22:04
Порошенко
Порошенко: Мы договорились с Зеленским, что выступаем единым фронтом, и это разрушило планы Путина.
21:31
Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины, - Госпогранслужба
21:31
Инфографика
Укрпочта
Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений
21:21
В Ирпене поймали 26 мародеров, теперь они будут рыть окопы и убирать улицы. Видео
21:05
ЕС может принять четвертый пакет санкций против России уже в воскресенье. Какие именно они будут
20:59
Дмитрий Кулеба
Никакого прогресса, - Кулеба о переговорах с Россией
20:39
YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру, - Федоров
20:34
Трюдо четко заявил Зеленскому, что НАТО не закроет небо над Украиной
20:19
Нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире, - ООН
20:09
Одна из крупнейших табачных компаний мира идет с российского рынка
20:01
Порошенко
Закупки оружия, бронежилетов для бойцов и дипломатический фронт: Петр Порошенко рассказал, чем занимается с начала российского вторжения
19:42
Россия может усилить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, - Генштаб ВСУ
19:23
долар
США запретили ввоз долларовых банкнот в РФ
18:57
В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области
18:48
Обновлено
Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента
18:35
Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
18:30
О планах полномасштабного российского вторжения в Украину знали еще с января. Пленный летчик рассказал о преступных приказах руководства РФ
18:30
На ЧАЭС обновили запасы дизтоплива для аварийного электропитания части станции, - госинспекция
18:27
За 12 суток блокады в Мариуполе погибли 1582 жителей, - горсовет
18:22
Байден в Белом доме
Байден объявил новые санкции США против России: запрет на импорт товаров и новых инвестиций
17:52
На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр для помощи эвакуированным гражданам – Марина Порошенко
17:50
США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - Белый дом
17:49
Под обстрелами погиб бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел
17:42
Журналист "Радио Свобода" получил контузию под Киевом
17:38
Чужих детей не бывает: пограничники призвали внимательно следить за малышами на границах
17:19
Алексей Арестович
Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили более 12 тыс. россиян, - Арестович обратился к белорусам
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV