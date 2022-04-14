В Киевской области с начала разминирования обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.



"За прошедшие сутки, 13 апреля, спасатели обследовали такие населенные пункты Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, как: Ирпень, Буча, Бородянка, Иванков, Гостомель, Дымер, Гоголев, Бервица, Плоское, Милая, Озерщина, Дмитровка, Демидов, Козаровичи, Стоянка, Рудницкое, Лукьяновка, Победа, Поселок, Большая Дымерка, Богдановка, Залесье, Рудня Шпилевская, СТ "Чайка", СТ "Книга", - написал Павлюк.



За сутки спасатели обследовали 559,91 га территории и 14 объектов инфраструктуры. В течение 13 апреля специалисты ГСЧС обезвредили 499 взрывоопасных предметов, тогда как с начала разминирования спасатели проверили более тысячи гектаров территории, 560 объектов.



В общей сложности обследовано почти 73 тыс. км автодорог, 252 км линий электропередач, 2 км газопровода.

Напомним, ситуация с минированием остается сложной, поэтому Минреинтеграции запустило смс-информирование об опасности мин и взрывоопасных предметов.

"Обезврежено 13 936 единиц взрывоопасных предметов", – сообщил Павлюк.