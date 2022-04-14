В Киевской области с начала разминирования обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов, – глава ОВА
За сутки 13 апреля спасатели в Киевской области обследовали населенные пункты Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, обнаружили и обезвредили 499 взрывоопасных предметов, с начала разминирований обезврежено 14 тыс.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Телеграмм.
"За прошедшие сутки, 13 апреля, спасатели обследовали такие населенные пункты Бучанского, Броварского и Вышгородского районов, как: Ирпень, Буча, Бородянка, Иванков, Гостомель, Дымер, Гоголев, Бервица, Плоское, Милая, Озерщина, Дмитровка, Демидов, Козаровичи, Стоянка, Рудницкое, Лукьяновка, Победа, Поселок, Большая Дымерка, Богдановка, Залесье, Рудня Шпилевская, СТ "Чайка", СТ "Книга", - написал Павлюк.
За сутки спасатели обследовали 559,91 га территории и 14 объектов инфраструктуры. В течение 13 апреля специалисты ГСЧС обезвредили 499 взрывоопасных предметов, тогда как с начала разминирования спасатели проверили более тысячи гектаров территории, 560 объектов.
В общей сложности обследовано почти 73 тыс. км автодорог, 252 км линий электропередач, 2 км газопровода.
"Обезврежено 13 936 единиц взрывоопасных предметов", – сообщил Павлюк.
- Напомним, ситуация с минированием остается сложной, поэтому Минреинтеграции запустило смс-информирование об опасности мин и взрывоопасных предметов.
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