В Киевской области российский снаряд попал в роддом, всех эвакуировали

Об этом сообщил генеральный директор сети Adonis Виталий Гирин.



"В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и в безопасности", - сообщил Гирин.



Впоследствии он написал, что в социальных сетях появляется много фейковой информации об этой ситуации. В частности о сборе средств для помощи.



"Важная информация! Мы не собираем средства на какую-либо помощь по поводу роддома!" - написал Гирин.



Как сообщалось ранее, Мариуполь остался без электричества и теплоснабжения из-за обстрелов оккупантов.