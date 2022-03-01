В Киевской области российский снаряд попал в роддом, всех эвакуировали
В роддом в селе Бузовая на Киевщине попал снаряд российских оккупантов, в результате чего здание получило серьезные повреждения, жертв нет
Об этом сообщил генеральный директор сети Adonis Виталий Гирин.
"В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и в безопасности", - сообщил Гирин.
Впоследствии он написал, что в социальных сетях появляется много фейковой информации об этой ситуации. В частности о сборе средств для помощи.
"Важная информация! Мы не собираем средства на какую-либо помощь по поводу роддома!" - написал Гирин.
- Как сообщалось ранее, Мариуполь остался без электричества и теплоснабжения из-за обстрелов оккупантов.
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