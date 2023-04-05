Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сегодня, 5 апреля, в Киеве и области правоохранители провели тридцать обысков в пятнадцати компаниях, занимающихся торговлей автотранспортом, оказывающих риелторские и финансовые услуги.

Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже. По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого политического офиса в Москве, организованного по указанию ФСБ.

"Задачей этого "офиса" является проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства. Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве", - говорится в сообщении СБУ.

Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников.

В ходе обысков по адресам предприятий обнаружено оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Справка

После революции Достоинства Владимир Сивкович бежал в Россию, где проводит активную антиукраинскую деятельность, работает на спецслужбы страны-агрессора.