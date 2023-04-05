В Киевской области разоблачили 15 компаний, работавших на ФСБ под контролем экс-заместителя секретаря СНБО
Служба безопасности совместно с ДБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, работавших в интересах страны-агрессора. Их работу контролировал подозреваемый в госизмене бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сегодня, 5 апреля, в Киеве и области правоохранители провели тридцать обысков в пятнадцати компаниях, занимающихся торговлей автотранспортом, оказывающих риелторские и финансовые услуги.
Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже. По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого политического офиса в Москве, организованного по указанию ФСБ.
"Задачей этого "офиса" является проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства. Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве", - говорится в сообщении СБУ.
Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников.
В ходе обысков по адресам предприятий обнаружено оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича.
В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.
Справка
После революции Достоинства Владимир Сивкович бежал в Россию, где проводит активную антиукраинскую деятельность, работает на спецслужбы страны-агрессора.
- ДБР завершило расследование в уголовном производстве о госизмене экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Дело направят в суд.
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