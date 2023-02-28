В Киевской области растет заболеваемость COVID-19
С 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни – это на 123 больше, чем в период с 13 по 19 февраля
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.
В больницы области было госпитализировано 192 больных. Из них 155 – с подтвержденным диагнозом коронавирус, 37 – с подозрением на COVID-19.
В Киевской ОВА призвали людей вакцинироваться, чтобы облегчить течение болезни. За последнюю неделю прививки сделали 1766 человек. Больше всего вакцинировались первой бустерной дозой – 779 прививок.
В ОВА напомнили, что сейчас в Киевской области работают 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок, а также 19 мобильных бригад
- 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5.
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