В Киевской области растет заболеваемость COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

В больницы области было госпитализировано 192 больных. Из них 155 – с подтвержденным диагнозом коронавирус, 37 – с подозрением на COVID-19.

В Киевской ОВА призвали людей вакцинироваться, чтобы облегчить течение болезни. За последнюю неделю прививки сделали 1766 человек. Больше всего вакцинировались первой бустерной дозой – 779 прививок.



В ОВА напомнили, что сейчас в Киевской области работают 24 центра массовой вакцинации и 182 пункта прививок, а также 19 мобильных бригад