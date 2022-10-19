Об этом информирует в телеграмме глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба .

"Жители Киевщины! Идет воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО", - написал Кулеба.

Воздушная тревога в Киевской области началась в 12.50.