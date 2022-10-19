В Киевской области работает ПВО
Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона
Об этом информирует в телеграмме глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба .
"Жители Киевщины! Идет воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО", - написал Кулеба.
Воздушная тревога в Киевской области началась в 12.50.
- Напомним, в ДТЭК сообщали, что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб.
- Кличко сообщил, что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.
- 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
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