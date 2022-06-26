Об этом сообщает Киевская ОВА в telegram .

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел", - сообщили в администрации.

Там добавили, что разрушений и пострадавших нет.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы .

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