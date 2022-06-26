В Киевской области ПВО сбила вражескую ракету, обломки упали на окраине одного из сел
В воскресенье, 26 июня, силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел
Об этом сообщает Киевская ОВА в telegram .
"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел", - сообщили в администрации.
Там добавили, что разрушений и пострадавших нет.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы .
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