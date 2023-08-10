В Киевской области ПВО отстреливает вражеские дроны: воздушная тревога распространяется на запад Украины
В Киевской области были слышны взрывы. В ОВА сообщили, что в регионе работали силы ПВО. Постепенно тревога распространилась на запад Украины
Об этом сообщает в Telegram Киевская ОВА.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении ОВА.
Кроме того, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Киеве и ряде регионов Украины угроза удара российскими дронами-камикадзе.
Равномерно угроза распространяется на запад. Однако в столице воздушной тревоги не объявлено.
Около 3:40 воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах на западе Украины. В частности, в Хмельницкой, Ровенской, Волынской Тернопольской и Львовской областях.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе удара беспилотниками в области и соседних регионах .
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