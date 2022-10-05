Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе
В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В районе 2:00 жители Белой Церкви начали массово сообщать о взрывах из-за атаки иранских беспилотников Shahed 136.
"Имеем информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший. Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем ", - в 3:10 сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В 1:33 в Киевской области объявили воздушную тревогу, а в 2:22 сирена прозвучала в Киеве.
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