В Киевской области продолжается ликвидация последствий непогоды, - ДТЭК
В Киевской области из-за ухудшения погодных условий 2 июня произошли аварийные отключения света. В настоящее время электрики вернули свет более чем в 90 тысяч домов
Об этом сообщают в ДТЭК Киевские региональные электросети.
"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, которые полностью обесточены и 35 - частично", - говорится в сообщении.
Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторные подстанции. Больше отключений наблюдалось в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах.
Отмечается, что для восстановления света было задействовано 78 бригад.
"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом", - отметили в ДТЭК.
- В пятницу, 2 июня, в Киеве существенно ухудшились погодные условия. В столице Украины были частичные отключения света.
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