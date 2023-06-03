Об этом сообщают в ДТЭК Киевские региональные электросети.

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, которые полностью обесточены и 35 - частично", - говорится в сообщении.

Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторные подстанции. Больше отключений наблюдалось в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах.

Отмечается, что для восстановления света было задействовано 78 бригад.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом", - отметили в ДТЭК.