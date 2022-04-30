В Киевской области продлили комендантский час до 8 мая
С 30 апреля по 8 мая в Киевской области будет действовать комендантский час. Он продлится ежедневно с 22:00 до 05:00
Об этом пишет в Telegram глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
"Впереди выдающиеся для украинцев даты – время, когда мы чтим память умерших. Враг коварный, обстрелы ракетами не прекращал даже в Пасхальные дни. Поэтому сейчас как никогда важно соблюдать требования и решения, которые вводятся на местах. Такие меры помогают оградить население от провокационных действий захватчика", – пишет Павлюк.
Он напомнил, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Правила действуют кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности.
- Также сообщалось, что в Одессе будет введен комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.
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