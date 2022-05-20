В Киевской области один из приходов перешел из московского патриархата в ПЦУ
Приход во имя святых Космы и Дамиана в Сукачах Иванковского района перешел из московского патриархата в ПЦУ
Об этом в Фейсбуке сообщила Переяславско-Вишневская епархия.
"19 мая приход во имя святых Космы и Дамиана в селе Сукачи Иванковского района Киевской области вместе с настоятелем протоиереем Николаем Гринивым, согласно поданной просьбе, был принят в состав Переяславско-Вишневской епархии Православной Церкви Украины из юрисдикции Украинской Московской Православной Церкви. О чем издан соответствующий указ", - говорится в заявлении.
В знак благословения руководитель епархии передал общине Богослужебное Евангелие на украинском языке.
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