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В Киевской области один из приходов перешел из московского патриархата в ПЦУ

20 мая, 2022 пятница
06:42
Общество

Приход во имя святых Космы и Дамиана в Сукачах Иванковского района перешел из московского патриархата в ПЦУ

Об этом в Фейсбуке сообщила Переяславско-Вишневская епархия.

"19 мая приход во имя святых Космы и Дамиана в селе Сукачи Иванковского района Киевской области вместе с настоятелем протоиереем Николаем Гринивым, согласно поданной просьбе, был принят в состав Переяславско-Вишневской епархии Православной Церкви Украины из юрисдикции Украинской Московской Православной Церкви. О чем издан соответствующий указ", - говорится в заявлении.

В знак благословения руководитель епархии передал общине Богослужебное Евангелие на украинском языке.

  • 20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.
  • 13 мая 6 приходов Московского патриархата Житомирской области перешли в ПЦУ.
  • 15 мая в Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ.

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