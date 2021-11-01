В Киевской области правоохранители разоблачили группу автоворов

Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.



В частности, злоумышленники приехали к фермеру из села Халепье, и пока один разговаривал с мужчиной и предлагал инвестиции, его сообщники похитили деньги. Воры припарковали автомобиль возле машины фермера так, чтобы незаметно ограбить.



Злоумышленники украли у мужчины 250 тысяч гривен и 7 тысяч долларов.



Полиция выяснила, что кража была совершена на разных автомобилях, чтобы злоумышленников было сложно вычислить.



В результате оперативно-розыскных мероприятий был найден автомобиль и установлены злоумышленники - ими оказались 56-летний житель Кривого Рога и 41-летний киевлянин.



Их задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



По месту жительства задержанных были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства.



Сейчас полиция выясняет причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений в Киевской области и разыскивает третьего фигуранта.



По фактам краж открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса Украины, грозящей заключением на срок от трех до шести лет.



Одному из фигурантов дела уже сообщили о подозрении. Суд назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассматривают вопрос о сообщении подозрения другому вору.