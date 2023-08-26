В Киевской области пожарные спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры
В субботу, 26 августа, работники ДСНС спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры
Об этом сообщает ДСНС.
Пожар произошел в 4-этажном доме в смт Бородянка Киевской области. По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что горит квартира на первом этаже.
"На момент возгорания в квартире находилась мать с ребенком, которые уже самостоятельно не могли покинуть помещение. Сотрудники ДСНС попали в дом, вынесли мальчика на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Обошлось без сильных травм. Госпитализации не понадобилось.
- В субботу 19 августа в 10:55 в Киеве возле Кольцевой дороги прогремели взрывы. В результате произошел пожар .
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