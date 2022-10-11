В Киевской области полиция усиливает вечерние и ночные патрулирования

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Мы с сегодняшнего дня увеличиваем количество внешних нарядов - выводим их на улицы именно в вечернее и ночное время. Это связано с тем, что власти, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети", - пояснил он.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электричества, по Франковщине , в Тернопольской области сработало ПВО.

Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

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