В Киевской области полицейские обнаружили восемь мест, где упали сбитые 16 декабря российские ракеты

Об этом сообщил в telegram глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"8 мест падения сбитых вражеских ракет уже обнаружили и осмотрели полицейские Киевщины, работа по поиску обломков продолжается. Спасибо нашим ПВО за эффективную работу, а гражданам - за своевременное сообщение в полицию о пролете ракет", - отметил Небитов.

По его информации, в результате вчерашней атаки повреждены девять частных домов, частное имущество и автомобили в Фастовском, Броварском, Бучанском районах.

Небитов также добавил, что из-за попадания в критическую инфраструктуру часть населенных пунктов области остались без электроснабжения, продолжаются работы по его возобновлению.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.

Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

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