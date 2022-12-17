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В Киевской области полицейские обнаружили восемь мест, где упали сбитые 16 декабря российские ракеты

17 декабря, 2022 суббота
16:19
война с Россией

Полицейские в Киевской области после российской ракетной атаки 16 декабря обнаружили восемь мест, где упали сбитые ракеты, поиск обломков продолжается

Об этом сообщил в telegram глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"8 мест падения сбитых вражеских ракет уже обнаружили и осмотрели полицейские Киевщины, работа по поиску обломков продолжается. Спасибо нашим ПВО за эффективную работу, а гражданам - за своевременное сообщение в полицию о пролете ракет", - отметил Небитов.

По его информации, в результате вчерашней атаки повреждены девять частных домов, частное имущество и автомобили в Фастовском, Броварском, Бучанском районах.

Небитов также добавил, что из-за попадания в критическую инфраструктуру часть населенных пунктов области остались без электроснабжения, продолжаются работы по его возобновлению.

  • Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
  • Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.
  • Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.
  • Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

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Киевщина
полиция
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