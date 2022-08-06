В Киевской области полицейские изъяли у членов наркогруппировки психотропные вещества на 36 млн грн

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины .

Кроме того, известно, что готовую продукцию фигуранты сбывали оптовыми партиями по всей стране, получая ежемесячно более 10 миллионов гривен прибыли.

Установлено, что организовал наркобизнес 25-летний мужчина и еще двое жителей Киевской области в возрасте 25 и 34 лет.

"Лидер оборудовал нарколабораторию в хозяйственном помещении одного из членов группировки, где изготавливал амфетамин и таблетки экстази. Прекурсоры он заказывал через Интернет, а готовую продукцию передавал своим сообщникам, которые занимались ее фасовкой и сбытом. Ежемесячно фигуранты изготовляли около 30 минут оптовыми партиями по всей стране посредством сервиса почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам черного рынка составляет около 36 миллионов гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

"По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - сообщает Национальная полиция Украины.

Дальнейшие процессуальные решения, в том числе сообщения фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения, будут приняты после поступления результатов экспертиз. За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 1 июля полицейские на Буковине обнаружили более 300 кустов конопли, которую мужчина выращивал в теплице.

5 июля в городе Мукачево сотрудники полиции разоблачили 19-летнего местного жителя на наркопреступлении.

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