В Киевской области пограничники задержали мужчину, у которого были свои фото в форме "полиции ДНР"
Представители Госпогранслужбы обнаружили на территории Киевской области мужчину. У него в телефоне были фотографии в форме "полиции ДНР"
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
В Киевской области задержали мужчину, который имел связи в "ДНР".
Правоохранители обнаружили у злоумышленника фотографии в форме псевдополиции временно оккупированной территории Донецкой области.
Свою причастность к незаконному вооруженному формированию РФ задержанный отрицал. Как пояснил мужчина, фотографии были сделаны во время застолья с пророссийским боевиком.
Пограничники комментируют ситуацию: "задержали любителя "ДНРовских маскарадов".
Сообщается, что эта версия будет проверена компетентными органами.
- Ранее пограничники на въезде в столицу у священника УПЦ Московского патриархата обнаружили переписку, где тот жаловался, что сын чувствует себя украинцем, а Россия для него "ничто".
- Также пограничники поймали агента врага, который направлялся из Житомира в сторону Беларуси.
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