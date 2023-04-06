Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

В Киевской области задержали мужчину, который имел связи в "ДНР".

Правоохранители обнаружили у злоумышленника фотографии в форме псевдополиции временно оккупированной территории Донецкой области.

Свою причастность к незаконному вооруженному формированию РФ задержанный отрицал. Как пояснил мужчина, фотографии были сделаны во время застолья с пророссийским боевиком.

Пограничники комментируют ситуацию: "задержали любителя "ДНРовских маскарадов".

Сообщается, что эта версия будет проверена компетентными органами.