Об этом 20 мая в субботу сообщили в facebook полиции Киевской области.

Отмечается, что сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой было совершено в одном из сел Фастовского района Киевщины. Подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком.

"Три девочки в возрасте от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний юноша совершил насильственные действия. Издевательство снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц. 19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка. Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания. Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

По факту изнасилования следователи Фастовского управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры осуществляют досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 УК. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.