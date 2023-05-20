В Киевской области подростки после спиртного изнасиловали 11-летнюю девочку, а 22-летний мужчина снимал это на видео
В Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы
Об этом 20 мая в субботу сообщили в facebook полиции Киевской области.
Отмечается, что сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой было совершено в одном из сел Фастовского района Киевщины. Подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком.
"Три девочки в возрасте от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний юноша совершил насильственные действия. Издевательство снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц. 19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка. Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания. Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.
По факту изнасилования следователи Фастовского управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры осуществляют досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 УК. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
- В пятницу, 19 мая, полиция Киевщины задержала насильника 4-летней девочки. Им оказался 48-летний уроженец Бердянска.
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