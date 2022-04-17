В Киевской области пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов, разминирование продолжается, - ОВА
По состоянию на 16 апреля на территории трех районов Киевщины спасатели ГСЧС обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов, разминочные работы продолжаются
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Как стало известно, в Киевской области продолжаются работы по разминированию освобожденных от россиян территорий.
Пиротехники ГСЧС за прошедшие сутки успели обследовать и разминировать населенные пункты трех районов Киевщины.
В частности, это городки Бучанского района: Ворзель, Коцюбинское, Николаевка, Калиновка, Небылица, Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Макаров, Дмитровка, Новая Гребля, Берестянка, Мироцкое, Берестянка.
А также Броварского района (Победа, Лукаши, Лукьяновка, Калиновка Залесья, Заря, Богдановка) и Вышгородского района (Лютеж, Иванков, Сукачи, Сидоровичи, Повара, Зарудье).
По предварительной информации, за 16 апреля саперы обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов.
Всего за все время разменочных работ – 15 332 единиц.
Киевская ОВА напоминает местным жителям, что возвращаться в свои дома еще рано, в окрестностях все еще может быть опасно.
Разминочные работы продолжаются.
- Напомним, что по состоянию на 16 апреля в Сумской области спасатели обезвредили 81 взрывоопасный предмет
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