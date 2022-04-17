В Киевской области пиротехники обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов, разминирование продолжается, - ОВА

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.



Как стало известно, в Киевской области продолжаются работы по разминированию освобожденных от россиян территорий.

Пиротехники ГСЧС за прошедшие сутки успели обследовать и разминировать населенные пункты трех районов Киевщины.

В частности, это городки Бучанского района: Ворзель, Коцюбинское, Николаевка, Калиновка, Небылица, Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Макаров, Дмитровка, Новая Гребля, Берестянка, Мироцкое, Берестянка.

А также Броварского района (Победа, Лукаши, Лукьяновка, Калиновка Залесья, Заря, Богдановка) и Вышгородского района (Лютеж, Иванков, Сукачи, Сидоровичи, Повара, Зарудье).



По предварительной информации, за 16 апреля саперы обезвредили 495 единиц взрывоопасных предметов.

Всего за все время разменочных работ – 15 332 единиц.



Киевская ОВА напоминает местным жителям, что возвращаться в свои дома еще рано, в окрестностях все еще может быть опасно.

Разминочные работы продолжаются.

Напомним, что по состоянию на 16 апреля в Сумской области спасатели обезвредили 81 взрывоопасный предмет