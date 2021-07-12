В Киевской области перевернулся легковой автомобиль с 12 пассажирами: погибли два человека, в том числе ребенок

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации, легковой автомобиль с 12 людьми внутри перевернулся на крышу.

Умерли два человека, в том числе ребенок. Еще трое попали в больницу, в том числе двое детей.

ГСЧС привлекло к деблокированию авто восемь человек и две единицы техники.

