В Киевской области перевернулся легковой автомобиль с 12 пассажирами: погибли два человека, в том числе ребенок
11 июля возле села Ревне Киевской области перевернулось авто с 12 людьми внутри
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По информации, легковой автомобиль с 12 людьми внутри перевернулся на крышу.
Умерли два человека, в том числе ребенок. Еще трое попали в больницу, в том числе двое детей.
ГСЧС привлекло к деблокированию авто восемь человек и две единицы техники.
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