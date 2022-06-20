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В Киевской области открылась вторая смена лагеря для детей, пострадавших от войны

20 июня, 2022 понедельник
14:22
Общество

В селе Семиполки Киевской области заработала вторая смена лагеря 7fields для пострадавших от российской агрессии детей

Об этом рассказала побывавшая там корреспондентка Эспрессо Татьяна Литвинова.

Отдохнуть в лагере смогут дети, которым удалось выехать из Мариуполя, Харькова, Бахмута, Северодонецка, Славянска, Рубежного и Кременной. В 7fields с ними будут ежедневно работать психологи, также предусмотрена насыщенная развлекательная программа.

За лето там смогут отдохнуть 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Отдых для них будет бесплатным. Организаторы лагеря привлекают для этого международных партнеров и меценатов – частных лиц.

Фото: Еспресо, Татьяна Литвинова

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Новости
дети
русская военная агрессия
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