В Киевской области открылась вторая смена лагеря для детей, пострадавших от войны

Об этом рассказала побывавшая там корреспондентка Эспрессо Татьяна Литвинова.

Отдохнуть в лагере смогут дети, которым удалось выехать из Мариуполя, Харькова, Бахмута, Северодонецка, Славянска, Рубежного и Кременной. В 7fields с ними будут ежедневно работать психологи, также предусмотрена насыщенная развлекательная программа.

За лето там смогут отдохнуть 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Отдых для них будет бесплатным. Организаторы лагеря привлекают для этого международных партнеров и меценатов – частных лиц.

Фото: Еспресо, Татьяна Литвинова

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