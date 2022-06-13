В Киевской области около 90% предприятий возобновили работу, из районов боевых действий переехало 10 компаний
Из-за боевых действий в Киевской области почти 4,5 тыс. предприятий остановили деятельность, теперь к работе вернулись 90%, еще 10 компаний переехали из других областей по правительственной программе
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграммах.
"На Киевщине в результате разрушений и других причин прекратили свою деятельность почти 4,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Около 90% предприятий уже возобновили свою работу, но не на полную мощность", - написал Кулеба.
Киевская область по правительственной программе релокации бизнеса приняла 10 предприятий с территорий, где ведутся боевые действия, добавил глава ОВА.
"Для области это значительный плюс, ведь у нас запускаются новые мощности и создаются новые рабочие места", – добавил он.
Напомним, в Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса.
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