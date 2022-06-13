Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграммах.

"На Киевщине в результате разрушений и других причин прекратили свою деятельность почти 4,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Около 90% предприятий уже возобновили свою работу, но не на полную мощность", - написал Кулеба.

Киевская область по правительственной программе релокации бизнеса приняла 10 предприятий с территорий, где ведутся боевые действия, добавил глава ОВА.

"Для области это значительный плюс, ведь у нас запускаются новые мощности и создаются новые рабочие места", – добавил он.

Напомним, в Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса.

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