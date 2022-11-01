В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без света

Об этом сообщает в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. В 6:15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения", - говорится в сообщении.

В Киеве и ряде областей Украины утром 31 октября раздались взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстерные отключения электроэнергии.

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