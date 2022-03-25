В Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь

Об этом сообщил боец ДФТГ "Свобода" Виктор Загорулько, передает Espreso.TV .

"Деревянная старинная церковь в селе Лукьяновка, Бориспольского района уничтожена вчера вечером русскими, просто чтобы отомстить за освобождение села. Также к сожалению уничтожено беспорядочными обстрелами вчера и сегодня много частных домов селян. Хорошо, что перед этим большая часть русских гостей в этом селе отправилась в ад, куда ни ворованные газонокосилки, ни самовар не заберешь", - написал Виктор Загорулько.





Справочно. Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры 2-й половины XIX века в Лукьяновке. В 1758 году в деревне была построена первая церковь. На протяжении 1879 года напротив старой была возведена нынешняя церковь. Старая церковь вскоре была разобрана. Церковь была закрыта в 1930 году. В 1941 году во время германской оккупации в церкви были возобновлены богослужения.

Напомним, в Киевской области ВСУ освободили Лукьяновку, уничтожили российский опорный пункт и 40 оккупантов, - глава терробороны Киева

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb