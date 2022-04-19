В Киевской области оккупанты убили более 1000 мирных жителей, - Нацполиция

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.



"На Киевщине в результате российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц", - сказал Небитов.



Полицейский отметил, что только в Буче по состоянию на 19 апреля было выявлено более 420 тел погибших.



При этом статистика погибших растет, поскольку люди возвращаются в свои населенные пункты и находят тела.



Так, за сутки в морги Киевщины привезли тела 48 человек.



Также в апреле зафиксировано 12 случаев подрыва людей на взрывоопасных предметах, покинувших оккупантами.

Напомним, ООН за 54 суток полномасштабного вторжения России зафиксировала 2072 смерти мирных жителей Украины.