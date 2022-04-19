В Киевской области оккупанты убили более 1000 мирных жителей, - Нацполиция
В Киевской области в результате российской военной агрессии погибли более 1000 гражданских
Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.
"На Киевщине в результате российской агрессии погибли уже более 1000 гражданских лиц", - сказал Небитов.
Полицейский отметил, что только в Буче по состоянию на 19 апреля было выявлено более 420 тел погибших.
При этом статистика погибших растет, поскольку люди возвращаются в свои населенные пункты и находят тела.
Так, за сутки в морги Киевщины привезли тела 48 человек.
Также в апреле зафиксировано 12 случаев подрыва людей на взрывоопасных предметах, покинувших оккупантами.
- Напомним, ООН за 54 суток полномасштабного вторжения России зафиксировала 2072 смерти мирных жителей Украины.
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