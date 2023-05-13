В Киевской области объявлена воздушная тревога: существует угроза атаки дронами, работает ПВО
В Киевской области объявлена воздушная тревога, существует угроза атаки дронами, силы ПВО работают по целям
Об этом сообщают в Киевской ОВО.
"Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.
Также в ОВА подчеркивают соблюдение информационной тишины, просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
- Напомним, в ночь на 13 мая в центре Киева территории Александровской больницы загорелось авто скорой помощи, на месте происшествия обнаружено тело женщины, еще один человек получил ожоги.
- Николаев в ночь на 13 мая подвергся российским обстрелам, в результате которого возник пожар на предприятии, в многоэтажке и учебном заведении, пострадали три человека.
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