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В Киевской области объявлена воздушная тревога: существует угроза атаки дронами, работает ПВО

13 мая, 2023 суббота
04:01
Война с Россией

В Киевской области объявлена воздушная тревога, существует угроза атаки дронами, силы ПВО работают по целям

Об этом сообщают в Киевской ОВО.

"Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

Также в ОВА подчеркивают соблюдение информационной тишины, просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

  • Напомним, в ночь на 13 мая в центре Киева территории Александровской больницы загорелось авто скорой помощи, на месте происшествия обнаружено тело женщины, еще один человек получил ожоги.
  • Николаев в ночь на 13 мая подвергся российским обстрелам, в результате которого возник пожар на предприятии, в многоэтажке и учебном заведении, пострадали три человека.
Киевщина
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