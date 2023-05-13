Об этом сообщают в Киевской ОВО.

"Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

Также в ОВА подчеркивают соблюдение информационной тишины, просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.